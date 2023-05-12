«القاهرة الإخبارية» تكشف سر انسحاب «محرم إنجه» من الانتخابات الرئاسية التركية

أفاد عمر أحمد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أنقرة، بأن المرشح الرئاسي التركي «محرم إنجه»، تعرض لضغوط واستفزازات من خلال نشر فيديوهات كاذبة مخلة بالآداب على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن نشر سندات تقول إنه تحصل على الأموال من أجل أن يخوض الانتخابات، وكانت السبب وراء انسحابه من السباق الرئاسي التركي بشكل مفاجئ، وهذه الأسباب المعلنة حتى الآن.

إعلان مشاركته بالانتخابات الرئاسية

وأضاف «أحمد» خلال رسالته عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من أنقرة أن «محرم إنجه» عندما أعلن عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية التركية كانت التوقعات تشير إلى حصوله على نسبة أصوات تتراوح ما بين 3: 4 % ولكن خلال أيام قليلة من شهر أبريل الماضي، ارتفع المعدل إلى قرابة 10%، وبعد ذلك بدأ المعدل في الانخفاض.

تصريحات «إنجه» عند تقدمه للانتخابات

وذكر أن المرشح المنسحب قال إنه سوف يحصل على 60% من الأصوات بالجولة الثانية أي أنه حسب ادعائه كان سينتقل مع الرئيس «رجب طيب أروغان»، إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وذلك عندما تقدم بشكل رسمي للانتخابات.

وتابع، أن الأسباب غير المعلنة للانسحاب هي الاستقالات الكبيرة من حزبه «البلد»، واعتقاده أن هذه الاستقالات سببها انتقاده المعارضة، إذ أنه قادم من حزب «الشعب الجمهوري»، الذي أمضى حياته به.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن «إنجه» كان مرشح حزب «الشعب الجمهوري» للانتخابات الرئاسية عام 2018، ولكن حملته الانتخابية كانت منصبة على موضوع انتقاد المعارضة، وحزب الشعب الجمهوري بشكل خاص، وهو ما أدى إلى استقالات داخل حزبه.