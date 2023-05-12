مراسلة «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تستخدم نوعا جديدا من الأسلحة محرمة دوليا

قالت منى عوكل، مُراسلة «القاهرة الإخبارية»، من غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم نوعًا جديدًا من الأسلحة خلال الغارات على مباني الفلسطينيين، موضحة أن طواقم وزارة الصحة الفلسطينية، يتحدثون عن نوعية مُختلفة وجديدة من الإصابات التي تصل المستشفيات، مُشيرة إلى أن الجثامين تكون مُحترقة بشكل كبير.

التحقيق في نوعية الأسلحة

وأضافت «عوكل» خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الفلسطينيين يطالبون المجتمع الدولي بالتحقيق في نوعية الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أنها أسلحة مُحرمة دوليًا، وفقًا للأبحاث التي تجريها الجهات المختصة في قطاع غزة.

إخلاء منازل 100 عائلة

وتابعت مُراسلة «القاهرة الإخبارية» أن أكثر من 100 عائلة في غزة أخلت منازلها بالكامل، إثر القصف المُتواصل على المباني، وارتفعت أعداد ضحايا التصعيد الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي، إلى 33 شهيدًا وأكثر من 111 جريحًا، بينهم أطفال ونساء.