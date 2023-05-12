مراسلة القاهرة الإخبارية: الغارات الإسرائيلية على غزة وصل مداها إلى جبال القدس غربا

قالت دانا أبو شمسية، مُراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس، إن هناك استهدافًا من طائرات إسرائيلية لعدة مناطق سكنية غرب قطاع غزة، تأتي الغارات ردًا على استهداف صواريخ المقاومة الفلسطينية لمبانٍ سكنية وصل مداها إلى جبال القدس غربًا، موضحة أن الجيش الإسرائيلي في بيان صادر عنه، أعلن أن هناك سلسلة من الغارات كان ينوي تنفيذها ردًا على استهدافات المقاومة، وأن الجيش الإسرائيلي لن يتوقف بالرد على صواريخ المقاومة التي تنطلق من قطاع غزة.

المقاومة الفلسطينية أعلنت مسؤوليتها

وأوضحت أبو شمسية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المقاومة الفلسطينية أعلنت مسؤوليتها عن استهداف محطة لآليات عسكرية بالقرب من مستوطنات غلاف غزة، فيما رد جيش الاحتلال على تصريحات المقاومة الفلسطينية، بأنه «لا يوجد أي استهدافات لأي آليات عسكرية».

وذكرت أن القصف الإسرائيلي على مناطق بيت لاهيا وبيت حانون، وحي النصر غرب مدينة غزة، أدت إلى العديد من الجرحى، من ناحية أخرى، أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المُشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة بالقدس المُحتلة، وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 40 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

قوات الاحتلال في شوارع المدينة

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد، وكان الآلاف أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال والإجراءات العسكرية المًشددة التي فرضتها قواته.