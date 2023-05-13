التضخم في الأرجنتين يتجاوز 108% فى أبريل ليسجل أعلى معدل عالمي

بلغ معدل التضخم في الأرجنتين 108.8% على أساس سنوي في شهر أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى له خلال أكثر من ثلاثة عقود، وفق ما أعلنه معهد الإحصاء الوطني «أنديك»، وعلى أساس شهري، بلغ التضخم في أبريل 8.4%، في ثالث أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية، لتسجل الأرجنتين واحداً من أعلى معدلات التضخم في العالم.

انخفاض قوي في قيمة العملة الأرجنتينيه

ففي عام 2022، وصل التضخم إلى 94.8%، وهو أعلى رقم سنوي في البلاد منذ عام 1991، عندما تجاوز 171%، وحددت الحكومة هدفا للتضخم لعام 2023 عند 60%، لكن تقريراً حديثا للبنك المركزؤ توقع أن يبلغ 126.4%، وعلاوة على معركتها مع التضخم، تتعامل الأرجنتين أيضاً مع انخفاض قوي في قيمة عملتها «البيزو»، قبل أشهر فقط من الانتخابات العامة.

توقعات صندوق النقد لاقتصاد الأرجنتين

وبينما استقر سعر صرف «البيزو» عند 0.2385 للدولار بالسعر الرسمي الجمعة، فقد سجل قيمة أقل كثيراً في السوق السوداء الموازية، وقد تفاقمت المشكلات الاقتصادية في البلاد، بسبب تأثير الجفاف الشديد على قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، وهما أكبر مصدر للنقد الأجنبي.

وتوقع صندوق النقد الدولى أن تسجل الأرجنتين نمواً بنسبة 0.2 بالمئة فى عام 2023.