محافظ جنوب سيناء: مصر تتمتع بمقومات عالية في السياحة العلاجية

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجود عدة مقومات للسياحة الصحية في مصر، أهمها الموقع الجغرافي الذي يتوسط العالم، والمناخ المعتدل والجو المشمس طوال العام لوقوع مصر شمال مدار السرطان، وانتشار العيون الكبريتية والمعدنية والآبار والرمال الغنية بمقومات عالية القيمة في السياحة الصحية والعلاجية والاستشفائية.

وأضاف أن مصر يتوافر بها بنية تحتية هائلة من فنادق متعددة المستويات، ونُزل بيئية ومخيمات ومحميات طبيعية شواطئ.

تطبيقات السياحة الصحية المصرية

وقال محافظ جنوب سيناء في بيان، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق على رعاية المؤتمر التنفيذي الأول «تطبيقات السياحة الصحية المصرية»، مشيرًا إلى أنه انطلق اليوم السبت، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، استعدادًا لعقد المؤتمر الثاني المقرر إقامته خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2023 في مدينة شرم الشيخ.

وأوضح «فودة» أنّ المؤتمر يهدف إلى أنّ تصبح مصر مقصدًا أساسيًّا على خارطة السياحة العلاجية العالمية بشكل خاص، وتحقيقًا لنتائج الجهود الجادة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في عهد الجمهورية الجديدة.

ورحب المحافظ، بالدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية ورئيس المؤتمر، ونواب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والقامات العلمية، وعمدة مدينة هيفيز المجرية، والسفراء المشاركين.

15 مليون سائح سنويًا في مصر

وقال «تاج الدين» في كلمته بالمؤتمر، إن مصر لديها قدرة حقيقية في القطاع الطبي وهي قبلة العلاج لجميع دول العالم، لافتًا إلى توافد آلاف السائحين سنويًا من أجل تلقي العلاج الصحي.

وأكدت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، أنّ مصر قادرة علي استقطاب عدد كبير من السائحين من أجل السياحة الصحية، موضحة دور وزارة السياحة والآثار في هذا المجال، مشيرة إلى الدراسة التي أجرتها الوزارة لإنجاح المؤتمر، واستهداف ما يقرب من 15 مليون سائح سنويًا.

وأشارت إلى زيادة الحركة السياحية لنحو 33% في الربع الأول من العام الحالي عن العام السابق، مؤكدة أن السياحة الصحية ستسهم في جذب عدد كبير من السائحين، مشيرة إلى أنّ هناك تنسيقًا مع دولة المجر للاستفادة من خبراتهم في مجال السياحة العلاجية.

وقال الدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة، إن ملف السياحة الصحية كبير جدًّا، ونحن لدينا الخبرة الكافية لجذب عدد كبير من السائحين للاستشفاء والسياحة الصحية خاصة كبار السن، موضحًا أن هناك 1356 عينا كبريتية ورمال ومواقع صحية، وأكد أن القطاع الطبي في مصر على مستوى عالٍ جدًا.