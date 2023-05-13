إصابة شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب حاجز عسكري بالضفة

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، على حاجز عسكري جنوب غرب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أكدت مصادر أمنية وطبية فلسطينية قبل قليل.

وصرحت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال الإسرائيلى المتمركزين على حاجز «الريحان» العسكري، قرب مستوطنة «شاكيد» المقامة على أراضي قرية «طورة»، أطلقوا النار على شاب، لم تعرف بعد هويته، لدى مروره على الحاجز، مما أدى إلى إصابته بجروح، وتركوه ملقى على الأرض.