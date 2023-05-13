«الشباب والرياضة»: التوسع في اختيار الموهوبين من القادرين باختلاف

بدأت لجنة التصنيف من الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية بالاختيار والتصنيف من المشروع القومي «مراكز تدريب أطفال التوحد والإعاقات الذهنية» فى مختلف المحافظات، في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لإدراجهم تحت مظلة الاتحاد وإشراكهم في قطاع البطولة.

أقيمت الاختبارات بمركز شباب عين الصيرة لـ 60 لاعبا، حيث يستهدف البرنامج 18 محافظة حتى الآن، وتم بدء المشروع عام 2018 بالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.

تنمية المهارات الحركية والحسية والتواصل الاجتماعي للأطفال

يشهد البرنامج التدريبي للقادرين باختلاف تنمية المهارات الحركية والحسية والتواصل الاجتماعي للأطفال، وذلك على الصعيد الأسري والمجتمعي وتأهيلهم تدريجيا من قطاع الممارسة الرياضية إلى قطاع البطولة والمنافسة ودمجهم داخل المجتمع من خلال المنظومة الرياضية.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على دمج القادرين باختلاف في مختلف المشروعات والأنشطة وتكثيف البرامج المقدمة لهم، فى إطار توجيهات القيادة السياسية التى تولى بالغ الاهتمام بأبناء مصر من القادرون باختلاف.

تنفيذ سلسلة من المشروعات المقدمة لذوى الهمم

وتقوم الوزارة بتنفيذ سلسلة من المشروعات المقدمة لذوى الهمم والقدرات الخاصة، من خلال الإدارات المركزية المختلف بالوزارة وبالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة ، والكشف عن الموهوبين رياضياً من ذوى الهمم.