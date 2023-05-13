مراسل «القاهرة الإخبارية»: أجواء حماسية تسبق الانتخابات التركية

أكد عمر أحمد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الانتخابات الرئاسية التركية تشهد أجواءً حماسية على أرض الواقع، خاصة في مدينتي أنقرة واسطنبول، مؤكدًا أن الانتخابات التي من المقرر أن تبدأ صباح غد الأحد، من الممكن أن تشهد رقمًا قياسيًا في عدد الناخبين الحاضرين.

الجميع يعلق على الشباب آمالًا كبيرة

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم السبت، أن عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية غدًا في مدينة أنقرة، يتجاوز 4 ملايين ناخب، فيما يبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمدينة اسطنبول 11 مليون ناخب تقريباً، والجميع يعلق على الشباب آمالًا كبيرة.

قرابة 61 مليون ناخب لهم حق التصويت

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك ما يقرب من 61 مليون ناخب تقريبًا ممن لهم حق التصويت في تلك الانتخابات في كافة تركيا، و أهمية تلك الانتخابات خاصة بالنسبة لفئة الشباب التي تعلّق عليها كل من الحكومة والمعارضة آمالًا كبيرة، فضلا عن أن هناك العديد من الوعود من جانب الحكومة والمعارضة للشعب التركي.

أردوغان دائما يهاجم المعارضة

وأردف بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دائما يهاجم المعارضة، ويرى أنه إذا تسلمت المعارضة الحكم ستدمر مكتسبات تركيا خلال الـ20 عاما الماضية، في حين تؤكد المعارضة أن لديها برنامجًا كاملًا وشاملًا لإدارة تركيا سواء في الاقتصاد أو السياسة الخارجية أو التعليم وجميع الخطط موضوعة منذ فترة لإدارة تركيا على أكمل وجه.