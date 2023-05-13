كل ما تود معرفته عن «القومية للتأمين الاجتماعي».. الرئيس وجه بتطويرها

لم تغفل الدولة الأهمية القصوى، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خاصة لدورها المهم في الدولة، فمنذ قليل، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة استمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة، وذلك خلال اجتماعه مع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة.

محاور تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

ارتكزت أعمال التطوير على عدد من المحاور الرئيسية، أولها التحديث الإلكتروني والأرشفة الرقمية، ثم حوكمة عمليات الصرف والتحصيل، أخيراً رفع كفاءة مختلف مكونات بنية الهيئة التحتية، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

تؤدي الهيئة دورا مهما، خاصة أنها تدير نظام التأمين الاجتماعي في مصر، من خلال توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة بالتأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، بجانب صرف تعويض البطالة المستحق خلال فترات التعطل عن العمل.

اختصاصات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

كما تعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على صرف الحقوق التأمينية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وفق ما جاء عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فضلاً عن تحصيل الاشتراكات المقررة طبقاً لاحكام القانون، والاستثمار الأمثل لفائض الأموال من خلال صندوق الاستثمار.

وتوفر الهيئة العديد من الخدمات الإلكترونية على موقعها الرسمي لكلاً من المؤمن عليه وصاحب المعاش والمستفيد من المعاش، بجانب صاحب العمل والقائم بالصرف، خاصة وأنها تعمل على صرف تعويض عن الأجر المستحق خلال فترات العجز الجزئي المؤقت نتيجة إصابة عمل أو نتيجة مرض.