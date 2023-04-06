طريقة الاستعلام عن التأمين الاجتماعي بالاسم والرقم القومي.. تعرف عليها

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن التأمين الاجتماعي بالاسم والرقم القومي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، واتباع عدد من الخطوات، من خلال تسجيل بعض البيانات الأساسية، التي تتمثل في «الاسم، الرقم القومي».

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، طريقة الاستعلام عن التأمين الاجتماعي بالاسم والرقم القومي، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعى، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن التأمين الاجتماعي بالاسم والرقم القومي

1- تبدأ خطوات الاستعلام عن التأمين الاجتماعي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر الضغط على هذا الرابط.

2- ثم الضغط على خدمة «الاستعلام عن الرقم التأميني».

3- ثم الضغط على بدء الخدمة.

4- إدخال بعض البيانات الشخصية التي تتضمن الرقم القومي للمستعلم، وإدخال الاسم الأول للأم باللغة العربية.

5- الضغط على أيقونة «أنا لست روبوت».

6- الضغط على إرسال الطلب.

7- في النهاية تظهر بيانات الرقم التأميني للمستعلم.

خدمات هيئة التأمينات الاجتماعية الإلكترونية

- الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمومن عليه.

- الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

- الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

- الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

- الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.