طرق الاستعلام عن الخدمات التأمينية من بوابة مصر الرقمية 2023

تتيح بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات التأمينية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فتساعد المواطنين في الحصول على هذه الخدمات بكل سهولة دول الذهاب إلى مكاتب التأمينات.

بوابة مصر الرقمية 2023

وتستعرض الوقت في السطور التالية الخدمات التأمينية التي توفرها بوابة مصر الرقمية 2023 وهي كالتالي:

الاستعلام عن الرقم التأميني ‎الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

الاستعلام عن مدد الإشتراك في التأمين الاجتماعي.

‎الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

‎الاستعلام عن الإستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه،

‎الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

‎الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.

‎الاستعلام عن الإستقطاعات للقائمين بالصرف.

الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين ‎بالخارج.

الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

160 خدمة تقدمها بوابة مصر الرقمية للمواطنين

وتقدم بوابة مصر الرقمية نحو 160 خدمة حكومية للمواطنين، يمكن الحصول عليها دون مغادرة المنزل، وتعتبر هذه المنصة هى بوابة الخدمات الحكومية، بمنتهى الآمان، بطرق سهلة وميسرة لجميع المواطنين، ومن ضمن هذه الخدمات الاستعلام عن مخالفات المرور ورخصة القيادة وخدمات التموين كاستخراج البطاقة التموينية وإضافة أفراد على البطاقة بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالسفر.