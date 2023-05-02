هل يمكن استخدام بطاقة الخدمات المتكاملة لصرف المعاش؟.. «التضامن» توضح

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن الاستخدامات العديدة لبطاقة الخدمات المتكاملة ومزاياها، التي تمنح لذوي الهمم، مشيرة إلى أنّ بطاقة الخدمات المتكاملة لا يتم إيداع معاش بها في الوقت الحالي، ولا تستخدم للمعاملات المالية، وليس لها تفعيل أو تنشيط.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ بطاقة الخدمات المتكاملة تستخرج في أي سن، لما يلي.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- يعفى صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة من الضرائب.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنّه من ذوي الهمم.

- الدمج في المدارس.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

- خصومات على الأندية الرياضية.

- يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الحصول على سكن حكومي مناسب.