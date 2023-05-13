سياسي أوكراني: تحرير مناطق في «باخموت» من قبضة الجيش الروسي

أعلن الدكتور رامي أبوشمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني، تحرير 17 كيلومترًا من مناطق باخموت من قبضة الجيش الروسي، بحسب بيان من وزارة الدفاع والجيش الأوكراني، مؤكدًا أن القوات الروسية انسحبت من أماكن تحصيناتها وتركت الأسلحة الخاصة بهم في أماكنها بحسب المعطيات التي ينقلها الجنود الأوكران الموجودون في منطقة باخموت.

أوكرانيا تحاول تعزيز جهودها الدبلوماسية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية» أن أوكرانيا تحاول تعزيز جهودها الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي من أجل دعم أوروبا لكييف بصواريخ بعيدة المدى، مؤكدًا أن ألمانيا ستُقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو أي ما يعادل 2.97 مليار دولار لأوكرانيا، تشمل 30 دبابة ليوبارد.

ألمانيا جمعت حزمة من المعدات العسكرية لأوكرانيا

وأوضح عضو حزب البتريوت الأوكراني أن ألمانيا جمعت حزمة جديدة من المعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو نحو وهي الأكبر منذ بدء العملية العسكرية الروسية، إذ تشمل الحزمة 20 مركبة مشاة قتالية من طراز ماردر، و30 دبابة ليوبارد 1، و15 دبابة مضادة للطائرات من طراز جيبارد، و200 طائرة مسيّرة للاستطلاع، وأربعة أنظمة إضافية مضادة للطائرات من طراز إيريس - تي.