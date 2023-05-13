مصرع الفنانة السودانية شادن محمد حسين في منزلها بأم درمان

لقت الفنانة السودانية شادن محمد حسين مصرعها في اشتباكات السودان، اليوم السبت، بعد سقوط قذيقة على منزلها بأم درمان، حسبما أكدت وسائل إعلامية سودانية.

واشتهرت الفنانة الراحلة بلقب «الحكامة شادن»، وكانت تدعو دوما للمحبة والسلام، كما أنها كانت نشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وآخر ما كتبته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لكل سوداني عاشق للكتابة، حنكتب ولأول مرة للأجيال القادمة، تاريخ غير مجهل وبكل الدقة والمصداقية، فأنت شاهد عيان لكل ما حصل في السودان».

سطور في حياة شادن محمد حسين

ولدت شادن محمد حسين في مدينة الأبيض، وتخصصت في مجال الاقتصاد والبنوك، على الرغم من حبها لمجال الفن بشكل عام.

طبيعة أغاني شادن محمد حسين

قدمت شادن عددا من الأغنيات التي حاولت خلالها تقريب المسافات والفوارق الاجتماعية، وعكست ثقافة مجتمعات متنوعة في السودان خلال رحلتها الفنية.