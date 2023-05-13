حبس سائق بتهمة دهس شقيق زوجته لخلافات عائلية في الخانكة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس سائق لاتهامه بقتل شقيق زوجته «موظف» إثر قيام المتهم بدهس المجني عليه بسيارته بسبب خلافات عائلية نتيجة نشوب مشاجرة بينهما في مدخل قرية سندوة مركز الخانكة فلقي مصرعه في الحال وصرحت النيابة بدفن المجني عليه وشيع الأهالي الجثمان لمثواه الأخير وسط حالة من الحزن

وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث التي كشفت أن المتهم زوج شقيقة المجني عليه ونشبت بينهم خلافات أدت لارتكاب الجريمة.

سائق يقتل شقيق زوجته بسبب الخلافات بالخانكة

كانت قرية سندوة مركز الخانكة قد شهدت قيام سائق بدهس شقيق زوجته موظف حيث قام بدهسه بسيارته بسبب خلافات عائلية بقرية سندوة دائرة مركز الخانكة في القليوبية وتم نقل الجثة للمستشفى وألقي القبض على المتهم وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام وصرحت بدفن المجني عليه.

تفاصيل مصرع موظف في مشاجرة مع زوج شقيقته بالخانكة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز الخانكة، يفيد ورود إشارة من المستشفى يفيد بوصول رامي محروس بكير موظف جثة هامدة.

انتقل على الفور مباحث المركز، وبالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين المجني عليه و«ت.ع.ص» زوج شقيقته، وشقيقه «ا.ع.ص» منذ فترة وأثناء الحديث مع شقيقته في أرض زراعية حدثت مشادة بين المجني عليه مع المتهم وحررا المجني عليه ووالد المتهم محاضر بمركز الشرطة، وتم إخلاء سبيلهما في اليوم الثاني، ويوم الواقعة تربص المتهم للمجني عليه وأثناء وجوده في الشارع قام بدهسه بسيارة نصف نقل.

ونقلت الجثة للمستشفى، وتم القبض على المتهم، وبالعرض على الجهات المعنية أصدرت قرارها السابق بحبس المتهم والتصريح بدفن جثة المجني عليه.

أوضح احمد عبد الستار المحامي لـ«الوطن» أن المتهم يواجه عقوبة الإعدام شنقا لتوافر ركن سبق الإصرار والترصد وفق أوراق التحقيقات وأقوال شهود العيان حيث يمكن تخفيف الحكم إلي السجن في حالة عدم توافر نية السبق والإصرار.