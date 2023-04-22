قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة قتل سائق توك توك في الخانكة، 15 يوما على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بداية البلاغ

تعود بداية البلاغ إلى وصول إخطار لمركز شرطة الخانكة بوجود مشاجرة بين عدد من الأشخاص ووجود متوفى.

بالفحص تبين أنها بين 3 أشخاص وسائق توك توك نتيجة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب قيام أحد الأشخاص من الطرف الأول بوضع التوك توك خاصته داخل قطعة أرض فضاء تستخدم كجراج خاص بالطرف الثاني تطورت لمشاجرة، وقام أحد الأشخاص من الطرف الأول بإطلاق عيار ناري تجاه شخص من فرد خرطوش كان بحوزته، محدثا إصابته التي أدت لوفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وجرى بإرشاد أحدهم ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية للمتهمين

وعن العقوبة المتوقعة للمتهم، قال المحامي حسن شومان لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».