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رئيس «فنية الحوار الوطني»: مدة الجلسة 3 ساعات ويحضرها 30 مشاركا

كتب:

محمود البدوي
07:51 م | السبت 13 مايو 2023
المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني

المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ لائحة الحوار الوطني تنصّ على يحضر كل جلسة في حدود 30 مشاركًا، ومدة الجلسة 3 ساعات فقط: «ممكن تزيد شوية وممكن تقل شوية، إحنا محتاجين على الأقل يبقى فيه وقت معقول لكل مشارك يقدر يعرض فيه وجهه نظره».

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحوار الوطني»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، ويعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ هذا الأمر سيتغير من جلسة إلى أخرى، ونحتاج إلى أن يكون رأي المشارك ليس طويلًا للغاية ولا مقتضبًا للغاية، وهذا ما سيعلنه مدير الجلسة.

وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنّ مدير الجلسة هو المنوط به تحديد الوقت المحدد لكل مشارك؛ لكي يبدي فيه وجهه نظره ورأيه في المسألة محل النقاش.

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بقلم محمود البدوي