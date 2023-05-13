السيطرة على حريق مخزن مستلزمات طبية دون وقوع إصابات في أسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، على حريق شب في مخزن مستلزمات طبية تابع لمستوصف طبي بمنطقة الحمراء التابع لحري شرق أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية.

بلاغ بنشوب حريق مخزن مستلزمات

كان اللواء احمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد باندلاع حريق في مخزن مستلزمات طبية بمنطقة الحمراء دائرة القسم.

حريق في مخزن مستلزمات طبية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء وضباط مباحث القسم وتبين نشوب الحريق في مخزن مستلزمات طبية ملحق بمستوصف طبي بمنطقة الحمراء ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة دون وقوع خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.