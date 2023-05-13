المستشار محمود فوزي: خصصنا جلستين في الحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن قضية النظام الانتخابي قضية كبيرة للغاية، ولهذا الأمر خصص مجلس الأمناء جلستين متتاليين للمناقشة من أجل استيعاب أكبر عدد من المشاركين، وسيكون أيضًا هناك توقيت للنقاش، مؤكدًا في الوقت ذاته أن كل وسائل الإعلام والصحافة ستكون حاضرة بقوة خلال جلسات الحوار الوطني.

لقاءات جانبية مع كل الناس خارج منطقة الجلسات

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحوار الوطني»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، ويعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه سيكون هناك إمكانية من خلال وسائل الإعلام في عقد «لقاءات جانبية مع كل الناس خارج منطقة الجلسات، هيبقى فيه بيان هيصدر على الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري يوميا، ولو استدعى الأمر مزيد من الإيضاحات هنعلنها إن شاء الله في نهاية كل أسبوع»

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «في نهاية كل يوم عمل من الجلسات ممكن يبقى فيه بيان وينشر على الصفحة لكن هذا لا يمنع من استضافة أي عضو مجلس الأمناء أي مشارك أو أي مقرر يدلي برأيه ويوضح الصورة من وجهة نظره».