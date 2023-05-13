عضو «أمناء الحوار الوطني»: القضايا المطروحة مهمة تخص شريحة فاعلة بالمجتمع

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ كل قضايا الحوار الوطني مهمة للشارع المصري، فقد تكون هناك قضايا سياسية معينة مهمة لشريحة أو مجموعة أو مؤسسات محددة أو فاعلين محددين داخل المجتمع المصري مثل الأحزاب السياسية.

وأضاف «فرحات»، خلال حواره ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ كل قضايا الحوار الوطني مهمة لأنّها تتعامل مع مطالب وتوقعات وتحديات شرائح وفاعلين مختلفين داخل المجتمع المصري.

كل القضايا جزء من بناء متكامل

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بأنّ كل القضايا جزء من بناء متكامل، إذ إنّ هناك درجة من التكامل بين القضايا داخل اللجنة الواحدة، وهناك أيضًا تكامل بين القضايا المختلفة التي تناقشها اللجان، وسيشهد غدا مناقشة قضية النظام الانتخابي وهي قضية مهمة جدًا بالنسبة للأحزاب السياسية والناخب.

قضايا تهم الأحزاب

وأوضح أنّ هناك قضايا تهم الاحزاب السياسية سيتم مناقشتها في لجان أخرى مثل قضية الأحزاب السياسية، إذ جرى تخصيص لجنة لها داخل لجان المحور السياسي، وهناك قضية المحليات لأنّها مهمة للمواطن، كما أنّها مهمة للأحزاب السياسية.