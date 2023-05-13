تفاصيل ملتقى توظيف يوفر 6 آلاف فرصة عمل للشباب بأسيوط

تستضيف محافظة أسيوط ملتقى توظيفيا للشباب يوم الإثنين المقبل 15 مايو ويوفر 6 آلاف فرصة عمل ضمن برنامج «فرصة» الذي ينظم بالتعاون بين وزارتي القوي العاملة والتضامن الاجتماعي ومكتب منظمة العمل الدولية ومحافظة أسيوط.

شركات القطاع الخاص

ويقام ملتقى الشباب التوظيفي يوم الإثنين المقبل بحديقة الفردوس بحي شرق أسيوط، بمشاركة العشرات من شركات القطاع الخاص التي تطلب عاملين في مختلف المجالات برواتب شهرية مختلفة وتوفر تامينات ومزايات مختلفة للعاملين.

وظائف في الملتقى بأسيوط

وبوفر الملتقى العديد من الوظاف من بينها قطاع السياحة والفنادق الذي يطلب وظائف «عضو فريق - كاشير - ستيورد» والقطاع الخدمي يطلب «سائقين - مسؤولين تمويل - مندوب مبيعات - أفراد أمن - كول سنتر - مدخل بيانات» والقطاع الصناعي يتضمن «عمال إنتاج - فنين صيانة - فني لحام - براد» والقطاع الزراعي يتضمن وظائف «مهندسين زراعيين – عمال زراعيين – فنيين»

قطاعات خدمية مختلفة

كما تتضمن الوظائف التي أعلن عنها الملتقي في قطاع الأغذية «عضو فريق - عامل إنتاج - مساعد إنتاج - عامل نظافة - عامل مخازن – عضو فريق – مدير مطعم – متلقى طلبات»، وقطاع الملابس «عمال إنتاج – عمال مكواة» وقطاع الدهانات (مسؤول مبيعات) وقطاع الاستثمار العقاري (إشراف – أمن – عمال نظافة) وتقدم مزايا مختلفة مثل التأمين صحي، بدل انتقال أو توفير وسيلة للانتقال، بدل وجبة، وغيرها من المزايا.