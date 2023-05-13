أدهم فوزي «طالب» بجامعة الإسكندرية يتوج ببطولة أفريقيا للشطرنج 2023

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الاسكندرية، أدهم فوزي الطالب بكلية الآداب، لفوزه بالمركز الأول ولقب بطل أفريقيا للشطرنج في بطولة أفريقيا المفتوحة رجال وسيدات لعام 2023، متمنياً له المزيد من التفوق والنجاح.

تفاصيل الفوز ببطولة أفريقيا للشطرنج

وتمكن طالب جامعة الإسكندرية، من احتلال المركز الأول برصيد 8 نقاط بواقع 7 انتصارات وتعادلين من أصل 9 جولات خاضها اللاعب طوال البطولة، متفوقا على بطل الجزائر بلال بالحسين الذي حصد المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة، والبطل المصري باسم أمين الذي حصد ذات النقاط.

أدهم فوزي يحصل على لقب أستاذ دولي

جدير بالذكر أن بطولة الشطرنج انطلقت بمصر في الفترة من 6 مايو حتى 13 الجاري بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من أربعة وعشرين دولة أفريقية هي مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، نيجيريا، ساحل العاج، كينيا، أوغندا، السنغال، جنوب أفريقيا، موزمبيق، زامبيا، السودان، الصومال، إريتريا، الجابون، تشاد، أنجولا، ليبيريا، موريشيوس، ناميبيا، أثيوبيا، الرأس الخضراء، في رقم يعد الأكبر في تاريخ البطولة الأفريقية.

وحصل أدهم فوزي الفائز في هذه البطولة على لقب أستاذ دولي كبير «جراند ماستر»، كما بلغت جوائز البطولة 20 ألف دولار أمريكي.