البابا تواضروس يزور السفارة المصرية بالڤاتيكان 

زار البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم السبت، السفارة المصرية بالڤاتيكان وكان في استقباله السفير محمود طلعت سفير مصر لدى الڤاتيكان، وطاقم السفارة.

مأدبة غداء على شرف البابا تواضروس بحضور عدد من المسؤولين

وأقيمت مأدبة غداء على شرف قداسة البابا، حضرها السفير بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا، والسفيرة إيناس مكاوي رئيسة بعثة جامعة الدول العربية لدى إيطاليا والڤاتيكان، والوزير مفوض ناجي غابة نائب السفير المصري لدى إيطاليا، سكرتير أول إيهاب عمرو، نائب السفير المصري لدى الڤاتيكان، وسكرتير أول مينا رزق بالسفارة المصرية في إيطاليا وسكرتير ثاني مي كشك بالسفارة المصرية لدى الڤاتيكان.

السفير المصري بالفاتيكان: نلمس في البابا تواضروس شخصيته الوطنية

وفي كلمة قصيرة قال السفير محمود طلعت: "إننا دائمًا نلمس في قداسة البابا شخصيته الوطنية، ومحبته والسلام الذي يجول في كل مكان ليصنعه. ففي يوم المقابلة العامة لبابا الفاتيكان وعندما دخل قداسته كم لمسنا فرحة هذه المحبة وسط عالم الصرعات والحروب، فشكرٍا لقداستك".

البابا تواضروس: مصر موجودة مهما كانت الصعوبات

ومن جانبه قال قداسة البابا تواضروس: إن مصر موجودة وقوية مهما كانت الصعوبات، والله أعطى مصر نهر النيل الذي يمثل لنا الطبيعة الهادئة والصبر ويعطينا روح الصلاة والعبادة فكلنا نعيش بجوار بعضنا البعض في وحدة واحدة أوجدها نهر النيل بصفاته.

واختتم مؤكدًا على حرصه الدائم على زيارة السفارة المصرية في كل بلد يزورها.