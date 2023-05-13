البابا تواضروس يزور «الكولوسيوم» مكان تعذيب المسيحيين الأوائل في روما

زار البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له، صباح اليوم، الكولوسيوم (Colosseo بالإيطالية) في وسط العاصمة الإيطالية روما، وهو أحد المعالم الأثرية المسيحية الهامة، بوصفه أحد أهم الأماكن التي استشهد فيه المسيحيون على يد أباطرة الرومان.

ما هو الكولوسيوم؟

والكولوسيوم عبارة عن مدرج حجري ضخم أنشأه الإمبراطور فسبازيان في القرن الأول الميلادي هدية للشعب الروماني، وهو يقع شرق المنتدى الروماني مباشرة.

واستمع البابا والوفد المرافق لشرح تاريخي للمكان، الذي يعد رمزًا أيقونيًّا لروما التاريخية، ويوجد قوس قسطنطين الملك قرب المدخل الرئيسي للكولوسيوم، الذي بني عام 315 ميلادية تكريمًا لانتصار قسطنطين الأول على ماكسينتيوس في بونس ميلفيوس.

وأُهمل الكولوسيوم لعدة قرون، فكانوا يأخذون من حجارته لبناء المباني، ومن بينها الحجارة التي بنيت منها كاتدرائيتي القديس بطرس والقديس جون لاتيران، وقصر فينيسيا والتحصينات الدفاعية على طول نهر التيبر.

زيارة البابا تواضروس للفاتيكان تتصدر عناوين صحف الفاتيكان

تصدرت زيارة البابا تواضروس الثاني بابا للڤاتيكان عناوين صحيفة L'osservatore romano وهي الصحيفة الرسمية لكرسي روما.

وأفردت الصحيفة صفحاتها لتناول لقاء قداسة البابا تواضروس مع قداسة البابا فرنسيس بتفاصيله، وجاءت العناوين الرئيسية للجريدة كما يلي:

- مقابلة قداسة البابا فرنسيس مع قداسة البابا تواضروس: «أمثلة ونماذج للعالم كله».

- إدراج الشهداء الأقباط الواحد والعشرين الذين استشهدوا في ليبيا في سنكسار كنيسة روما.

- البابا تواضروس الثاني: «تجمعنا محبتنا لخدمة لله والإخوة».

- عناق يتميز بالصداقة الأصيلة.

والتقى البابا تواضروس الثاني، قداسة البابا فرنسيس بابا الڤاتيكان أمس في اجتماع مغلق في المكتب البابوي بالقصر الرسولي، قبل أن ينضما إلى وفدي الكنيستين حيث صلوا معًا صلاة مسكونية، وألقى البابا وان كلٌ كلمة محبة.