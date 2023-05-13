الحبس سنة لقائد دراجة نارية دهس طفلا في حلوان.. كان يسير بسرعة جنونية

قضت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار محمود الشاعر، اليوم، بمعاقبة سائق موتوسيكل تسبب في مصرع الطفل «كارلوس ريمون» يبلغ من العمر14 سنة، طالب في الصف الثاني الإعدادي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، بعدما صدمه بشارع ثابت تقاطع شارع عمر بن عبد العزيز التابع لدائرة قسم شرطة حلوان.

كاميرات المراقبة رصدت الواقعة

تحقيقات النيابة حول الواقعة كشفت أن كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان رصدت مشاهد الحادث الذي راح ضحيته الطفل «كارلوس» نتيجة توقف عضلة القلب وجروح بالجسد، وفقأ لما أشار إليه تقرير الطبي المبدئي.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلي 30 شهر يناير الماضي، عندما ورد إلى مأمور قسم شرطة حلوان، ونائبه العقيد إسلام عماد، يفيد بوقوع حادث سير بشارع ثابت تقاطع شارع عمر بن عبدالعزيز التابع لدائرة قسم شرطة حلوان، وأسفر الحادث عن وفاة الطفل البالغ من العمر 14 سنة طالب في الصف الثاني الاعدادي بمدرسة الياس بمدينة حلوان، وإصابة قائد الدراجة البخارية البالغ «عبد الرؤوف عبد التواب» من العمر 31 سنة، وكشفت التحريات أن المتهم كان يقود دراجته بسرعة جنونية خلال سيره في الشارع.