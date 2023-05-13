إصابة 4 سيدات بينهن 3 شقيقات في انقلاب سيارة داخل ترعة بالبحيرة

أصيبت 4 سيدات بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت المصابات إلى مستشفى إيتاي العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة

انقلاب سيارة ملاكي بترعة في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 4 سيدات بينهن 3 شقيقات وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى إيتاي البارود العام وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

تحديد هوية المصابات

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من « منة.أ.م»، 25 سنة، «نورهان.أ.م »، 29 سنة، «مريم.أ.م»، 13 سنة، «هند م.ع»، 49 سنة، جميعهن مقيمات مدينة طنطا بمحافظة الغربية، ومصابات بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقلت المصابات إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.