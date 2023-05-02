بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على «صحراوي البحيرة» (صور)

أصيب 10 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي بالكيلو 107، بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة، وجاري عمل الفحوصات الطبية داخل مستشفى وادي النطرون العام، وحُرر المحضر اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من أمين محمد أمين، 19 سنة، من الشرقية، وحياة كارم إبراهيم، 24 سنة، من الشرقية، وعبدالرحمن محمد عبدالرحمن، 20 سنة، من القاهرة، وشوقي ناجي، 64 سنة، من مطروح، وسلوى سعيد أحمد، 24 سنة، من مطروح، وأحمد محمد سلامة، 54 سنة، من مطروح، ويوسف شعبان محمد، 24 سنة، من كفر الشيخ، ومحمد مجدي على، 42 سنة، من الإسكندرية، ومحمد حسين سعد، 17 سنة، ومحمود محمد السيد، 30 سنة، من الشرقية، وجميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء.