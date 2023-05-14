قرموط «شراقي الأرز» بكفر الشيخ.. طعم شهي وقيمة غذائية و«على قد الإيد»

في موسم زراعة الأرز في محافظة كفر الشيخ تُروى الأرض بطريقة «الشراقي»، إذ يتم غمرها بالمياه لمدة ثلاثة أيام متتالية، لتمهيد الحقل حتى يتم تفريد شتلات الأرز، وفي هذا التوقيت تخرج القراميط ذات اللون الأبيض من الترع وتبدأ رحلة البحث عن هذه المياه لتعيش وسطها وتنمو داخلها، حيث تسير عبر مصارف الصرف الصغيرة بين الحقول، ومن هنا يتم اصطيادها وبيعها في الأسواق بأسعار جيدة، حيث يسجل سعر الكيلو 70 جنيها فيما أكثر، ويسمى هذا النوع بـ«قرموط شراقي الأرز».

مميزات قرموط شراقي الأرز

وأكد الدكتور إبراهيم عبدالرازق، رئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي، بكلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن قرموط «الشراقي» يختلف عن غيره من القراميط بعدة مميزات، منها:

- تحتوي القراميط البيضاء على الفيتامينات والمعادن المهمة، كالفوسفور والأوميجا.

- لا تحتوي القراميط البيضاء على الدهون الضاره، كما أنها سهلة عند عملية الهضم.

- القراميط البيضاء ذات طعم شهي، حيث لا يتم اصطيادها إلا مع زراعة محصول الأرز.

- يبلغ سعر كيلو القراميط البيضاء نحو 70 جنيها.

رحلة القراميط البيضاء

وأضاف «إبراهيم »، أن القراميط البيضاء لها رحلة تبدأ من وقت خروجها من الترع، ثم تصل لمياه «شراقي الأرز»، وتخرج ليلاً، ويتم اصطيادها بمعرفة المزارعين، الذين يقومون بطهيها.