5 نصائح لشراء سمك «القراميط».. الوجبة المفضلة في الصعيد شتاء

ينتشر سمك «القراميط» في الصعيد، إذ يأكلونه مجهزًا في طواجن بالصلصة والفريك والأرز خاصة في فصل الشتاء، ومع انتشار الحديث عن عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف الدكتور أحمد حمدي الشبح، مدير إدارة الطب البيطري بمحافظة سوهاج، عن بعض النصائح لشرائه.

أسعار سمك القراميط

قال «الشبح»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن سمك القرموط بالرغم من إنه يعيش في المياه العذبة، مثل النيل والترع وتفريعاتها، إلا أنه يوجد أيضا في المياه التي يوجد بها صرف صحي، وهو النوع الذي يفضل الابتعاد عنه، أما الأحجام الصغيرة منه فهي نباتية تماما وتصلح للطعام، وتستخدم أكثر في إعداد الطواجن، لذا يقبل المواطنون عليها، خاصة مع انخفاض سعره الذي لا يتجاوز 20 جنيها.

نصائح لشراء سمك القرموط

وأضاف «الشبح» أنه عند شراء السمك القراميط يجب اتباع عدة نصائح أهمها:

- شراء القراميط صغيرة الحجم.

- شراء القراميط فاتحة اللون (الفضي) وزعانفها وردية.

- الابتعاد عن القراميط السوداء لأنه كل ما كان لون القرموط أغمق يدل على أن مصدره المصارف.

- اختيار القرموط ذو البطن البيضاء وليس الرمادي.

- الاستغناء عن الرأس عند الطهي، وتنظيفه جيدا قبل ذلك.