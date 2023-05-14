وزارة الشباب تشارك في الملتقى التوظيفي بجامعة الدلتا للعلوم

تشارك وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب في فاعليات الملتقى التوظيفي بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمبادرتي «طور وغير» و«توظيف مصر»، والذي يتم تنفيذه خلال يومي 13 و14 مايو الجاري.

توفير فرص عمل للشباب الخريجين من أبناء الجامعة

ويهدف الملتقى لتوفير فرص عمل للشباب الخريجين من أبناء الجامعة في مختلف التخصصات، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور يحيي المشد رئيس الجامعة، وعمداء الجامعة، منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب وفريق عمل الإدارة المركزية، والذي ضم كل من سالي سعيد مدير وحدة «طور وغير»، أحمد جابر مدير إدارة المشروعات التجارية.

وخلال مشاركاتها بالجلسة الحوارية والتي جاءت تحت عنوان «رؤى مستقبلية لاحتياجات سوق العمل والتوظيف وفق رؤية الدولة للتنمية المستدامة»، نقلت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب تحيات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، موكدةً أن وزير الشباب والرياضة يولي اهتماما كبيراً لتطوير وتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل بالجامعات المصرية، من خلال برامج الوزارة لتمكين الشباب اقتصاديا.

اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدمج الشباب بسوق العمل

واستعرضت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدمج الشباب بسوق العمل وتعريفهم بفرص العمل المتاحة، وتطوير مهاراتهم الوظيفية، وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والاستفادة منهم في كافة المجالات في شركات القطاع الخاص.

كما شاركت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بجناح لتعريف الطلاب والخريجين بالأنشطة والبرامج التي تقدمها بمبادرتي «طور وغير وتوظيف مصر»، وذلك من خلال فريق عمل المبادرة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

الجدير بالذكر مشاركة نخبة من الشركات والمؤسسات الفاعلة في سوق العمل في مختلف القطاعات، والتي تستهدف طلاب وخريجي المجال الطبي والصيدلي والهندسي والتكنولوجي والمصرفي، وإدارة الأعمال ،واللغات والإعلام.