شروط الالتحاق بمجلس الباحثين المصريين بالخارج.. يهدف إلى تمكين الشباب

أعلنت وزارة الهجرة عن فتح باب الالتحاق بالمجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج، الذي ينبثق عن «مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج»، تنفيذ للاستراتيجية الجديدة من «مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج»، للاستفادة من المصريين بالخارج في مختلف المجالات وربطهم بوطنهم الأم، وتمكين الشباب في المناصب القيادية.

يضم كافة التخصصات العلمية وعددا من المهام للباحثين المصريين بالخارج

ويضم المجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج كافة التخصصات العلمية وعددًا من المهام للباحثين المصريين بالخارج، لتقديم أفكار وتوصيات وحلول علمية لمختلف المجالات ذات الأولوية بالنسبة للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

شروط الالتحاق بالمجلس الاستشاري للباحثين المصريين بالخارج

يتطلب الانضام إلى المجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج، توافر الشروط التالية، والتي أوضحتها وزارة الهجرة.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الماجستير أو الدكتوراة

- أن يكون باحث أكاديمي في المجالات الطبية أو التخصصات الهندسية، أو مجالات الاقتصاد، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة، والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات العلمية والابتكارية.

- أن يكون في المرحلة العمرية بين 20 إلى 45 سنة.

- تقديم مقترح متخصص في مجاله العلمي في 150 كلمة تشمل أسباب تقدمه للالتحاق بالمجلس الاستشاري.

- التسجيل للإلتحاق بالمجلس الاستشاري للباحثين المصريين بالخارج يكون من هنـــــــــا