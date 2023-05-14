«Tattoo» للمطربة السويدية لورين تفوز بمسابقة يوروفيجن للأغنية

فازت السويد بمسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن لعام 2023 التي استضافتها مدينة ليفربول الإنجليزية.

وفازت المطربة السويدية لورين، بمسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن لعام 2023، عن بأغنية Tattoo أو الوشم.

المطربة السويدية لورين تحصل على 583 نقطة

وحصلت المطربة السويدية، لورين، على 583 نقطة بعد تصويت مشترك لهيئة التحكيم ومشاهدين.

وهذه هي المرة الثانية التي تفوز فيها المطربة السويدية، لورين، في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن.

وجاء مغني الراب الفنلندي كاريجان في المركز الثاني برصيد 526 نقطة.

وبعد فوز أوكرانيا بنسخة العام الماضي من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن، فازت البلاد بحق استضافة حفل 2023، فيما أدت الأزمة، إلى نقل المسابقة إلى ليفربول، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وبدأت مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن، في عام 1956،، ويتنافس المشاركون الذين يمثلون دولًا في جميع أنحاء أوروبا وخارجها، للحصول على أصوات من المشاهدين وهيئة المحلفين، للفوز في المسابقة