تفاصيل الأغنية الدعائية لفيلم ميني بار.. «دولارات»

كشف مطرب المهرجانات أحمد فيلو، عن مشاركته في فيلم «ميني بار»، من خلال عمل غنائي ضمن الحملة الترويجيه للعمل، تحمل اسم «دولارات»، سيجرى طرحها في موسم عيد الفطر المبارك.

تفاصيل أغنية دولارات

أغنية دولارات من فيلم ميني بار، من غناء أحمد فيلو، من كلمات: كاستلو، وألحان وتوزيع زوكا، ومزيكا: أندرو الحاوي، ومن المُقرر أنّ يعقب ذلك، طرح ميني ألبوم، مكون من 4 أغانٍ فقط، يحمل اسم «أنا بطل».

وكانت الشركة المنتجة للفيلم، قد طرحت أولى الأغاني الدعائية لفيلم ميني بار، تحت عنوان «فدان خيانة»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من غناء أمين خطاب.

تعرف على أبطال فيلم ميني بار

فيلم ميني بار، من بطولة الفنان صلاح عبد الله، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ومدحت تيخا، وشيما الحاج، وعلاء مرسي، وأمينة، ومحمد أوتاكا، وطاهر أبو ليلة، وإبرام سمير، وحسن عبد الفتاح، وصبري عبد المنعم، ومحمود فارس وعلاء زينهم، وهو من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد خضري.