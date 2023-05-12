«imagine dragons» الأمريكية تدخل خط الأزمة الأوكرانية بأغنية crushed

نشرت فرقة الروك الأمريكية imagine dragons، أغنية جديدة عبر قناتها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حملت عنوان crushed، مسجلة مليون و428 ألف و395 مشاهدة منذ أمس الأول الأربعاء.

تصوير crushed لـ imagine dragons بأوكرانيا

وتم تصوير أغنية crushed لفرقة الروك الأمريكية imagine dragons، بالخطوط الأمامية بأوكرانيا، التي لا تزال تعاني من تبعات الأزمة المستمرة منذ 24 فبراير من العام الماضي 2022.

وأشارت القناة الرسمية لفرقة imagine dragons، بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إلى أن أغنية crushed، تم تصويرها بالخطوط الأمامية بأوكرانيا، من خلال فيديو كليب يروي قصة صبي يدعى «ساشا» يبلغ من العمر 14 عامًا يعيش في أوكرانيا.

أغنية crushed لـ imagine dragons تتبع ساشا

ويتبع فيديو كليب أغنية crushed لـimagine dragons، ساشا، أثناء سيره بين حطام قريته التي سيطرت عليها القوات الروسية لمدة 5 أشهر وتعرضت للقصف من جانب موسكو.

وأضافت القناة الرسمية لفرقة imagine dragons، بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أن فيديو كليب أغنية crushed، تم نشره لدعم جهود الإغاثة التي تقودها منظمة يونايتد 24 التي أسسها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وشجعت الفرقة معجبيها على التبرع من أجل أوكرانيا، وهي من إخراج تاي أرنولد.

من جانبها، قالت مجلة نيوزويك الأمريكية، إن imagine dragons بأغنية crushed، جسدت مقولة «الفن يقلد الحياة».