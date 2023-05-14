القوات الأوكرانية تقصف مقاطعة دونيتسك 58 مرة خلال 24 ساعة الماضية

قصفت القوات الأوكرانية أراضي مقاطعة دونيتسك، 58 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 368 ذخيرة من عيارات مختلفة بينها 152 و 155 ملم، فيما أسفر القصف عن مقتل مدنيين بينهم طفل وإصابة 11 آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة تأهب جوي في العاصمة كييف و 12 منطقة، للتحذير من غارة جوية، وفقا لما ذكرته «ريا نوفوستي».

الرئيس الأوكراني يصل إلى ألمانيا

من جانبه، نفى رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف الأنباء التي أفادت بأن تشكيلات مشتركة من أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، اخترقت خط الدفاع باتجاه كريمينايا، وقال على «تليجرام»، إن شن هجوم مضاد واسع النطاق من قبل «كييف» والتكتل العسكري، أمر غير وارد.

وفجر اليوم الأحد، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى ألمانيا، وقال عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «بالفعل في برلين»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، انتقد مستخدمو «تويتر»،الألمان نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك، عقب مطالبته السلطات في «برلين»، بإمداد بلاده ة بصواريخ كروز ومقاتلات «تورنادو»، وقال أحد المستخدمين، إن حان الوقت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوضع حد لهذا السيرك.