رمضان قديروف يصف الوضع فى أوكرانيا بالحرب العالمية الثالثة

قال رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، إنّ الأزمة في أوكرانيا بمثابة الحرب العالمية الثالثة، وفقا لما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية، مضيفا أن الدول الأوروبية التي تشارك في الأزمة بأوكرانيا والمتمثلة في حلف شمال الأطلسى والدول التى لها علاقات معهم، جعلت الأزمة فى أوكرانيا بمثابة الحرب العالمية الثالثة، مشيرا إلى أن الدول الكبرى التي لا تشارك في هذه الأزمة مثل الصين والهند وباكستان.

رمضان قديروف: 3 دول لا تشارك في الأزمة الأوكرانية

ويشارك أكثر من 21 ألف مقاتل من الشيشان في العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، فيما يوجد أكثر من 9 آلاف آخرين على خط المواجهة، بحسب وسائل إعلام محلية وعالمية.

وفى سياق متصل بالأزمة الأوكرانية، يُجرى وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، زيارة إلى أمريكا وكندا اليوم الثلاثاء، ويستهدف من خلالها تعزيز الدعم المقدم لأوكرانيا وبحث الأوضاع هناك.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني، في بيان، أنّ الدول الغربية متحدة ضد الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين والعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا بعلاقتها الدفاعية والأمينة حتى يفوز الشعب الأوكراني.

وزير الخارجية البريطانى يزور أمريكا وكندا اليوم لتعزيز الدعم لأوكرانيا

وردت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على نظيرها البريطاني قائلة «على وزير الخارجية البريطاني، توضيح دعمه لنظام كييف والنازيين الجدد في أوكرانيا»، وكتبت على «تليجرام»: «جيمس، أنت لا تفهم، لقد فرضنا عليك عقوبات بسبب مسارك المعادي لروسيا، لكن لا يزال عليك توضيح دعمك لنظام كييف والنازية الجديدة».

الأزمة الروسية بمثابة الحرب العالمية الثالثة

يشار إلى أنه فى وقت سابق، أدرجت روسيا وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى ورئيس أركان الجيش البريطاني باتريك ساندرز في قائمة العقوبات الروسية.

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، بدأت فى 24 فبراير الماضي، ومازالت مستمرة حتى الآن، في وضع شبه البعض بمثابة الحرب العالمية الثالثة، كما وصفها الرئيس الشيشاني رمضان قديروف.