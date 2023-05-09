قصف أوكراني على مقاطعة دونيتسك 39 مرة خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، أراضي مقاطعة دونيتسك، 39 مرة، باستخدام 214 ذخيرة من عيارات مختلفة بينها 152 و155 مليمترا، ما أسفر عن إصابة شخصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

مشاركة قادة بيلاروسيا وأوزبكستان في احتفالات النصر

واليوم الثلاثاء، يقام العرض العسكري للاحتفال بالذكرى الـ 78 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الميدان الأحمر في موسكو، فيما سيحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المراسم ويلقي كلمة.

وأشارت «نوفوستي»، إلى مشاركة قادة بيلاروسيا وقيرجيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وأرمينيا وكازاخستان في الاحتفالات.

من جانبه، قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، إن أعمال التخريب والسرقة التي تعرضت لها كنيسة أرثوذكسية في الجزء الروسي من مقبرة في واشنطن، تمت بدوافع كراهية «موسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أشار وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إلى أن «بودابست» لم تسمح بنقل الأسلحة إلى أوكرانيا، مضيفا في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، أن أفضل وسيلة للدفاع عن أوكرانيا هي وقف الأزمة.

وزير مجري: غالبية الدول خارج «الناتو» تريد السلام

وأكد سيارتو، أن أولوية المجر وقف إطلاق النار لبدء محادثات سلام في أوكرانيا، مؤكدا أن غالبية الدول خارج حلف شمال الأطلسي «الناتو» تريد السلام.

وتابع الوزير المجري قائلا، إن من الضروري، عدم تورط «الناتو» في الأزمة الأوكرانية، موضحا أن تورط الحلف في الأزمة يعني نشوب حرب عالمية ثالثة.

وأضاف وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو: «نشهد خطرا متزايدا لنشوب نزاع نووي»، مشددا على أنه يجب العمل على تفادي مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي «الناتو» وروسيا.

وفي سلوفاكيا، قالت رئيسة البلاد زوزانا تشابوتوفا، إن الجيش الأحمر الروسي هو الذي حرر أراضي بلادها وأراضي أوروبا الشرقية خلال الحرب العالمية الثانية بمؤازرة من الفيلق التشيكوسلوفاكي الأول والجيش الروماني.

من جانبه، قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، يثير توترًا متزايدًا في الأزمة الأوكرانية، ويمكنه دفع العالم إلى حرب نووية.