قصف أوكراني بـ 18 قذيفة على 3 مناطق في مقاطعة دونيتسك

قصفت القوات الأوكرانية، مناطق كويبيشيفسكي وكييفسكي وبيتروفسكي، في مقاطعة دونيتسك بـ 18 قذيفة من عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، دمرت إحدى وحدات مجموعة «قوات يوج» الروسية، منظومة رادار أوكراني على محور دونيتسك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأكد وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لدول مجموعة السبع «الولايات المتحدة - فرنسا - ألمانيا - إيطاليا - اليابان - المملكة المتحدة -كندا»، عزمهم على فرض وتنفيذ عقوبات وإجراءات اقتصادية أخرى ضد روسيا.

مجموعة السبع تدعم أوكرانيا

وأضاف المسؤولون، في بيان مشترك عقب اجتماع استمر 3 أيام في «نيجاتا» باليابان، أن مجموعة السبع، عازمة على المساهمة في تلبية الاحتياجات المالية العاجلة وقصيرة الأجل لأوكرانيا والدول المجاورة، ودعم «كييف»، طالما كان ذلك ضروريا، فيما ورحب وزراء المالية، بإطلاق منصة الاستثمار الأوكرانية بالعاصمة «طوكيو».

وفي إطار مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب»، ناقشت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، في مكالمة هاتفية، مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أهمية المبادرة، مؤكدة أن «واشنطن» تدعم أوكرانيا.