علاء عصام: سنناقش انتخابات المحليات والحقوق السياسية في الحوار الوطني

قال النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن انتخابات المحليات لها دور كبير فى الحياة التنفيذية والسياسية في مصر، مشيرا إلى أنه سيجري مناقشة الحقوق السياسية وطبيعة القانون، اليوم، ضمن جلسات الحوار الوطني.

عصام: نؤمن بالدور الاجتماعي لنا تجاه المواطنين

وأضاف «عصام»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن استمرار الحوار الوطنى في جلساته وتداوله للآراء والاستماع لكل الآراء أبلغ رد على الشائعات الدائرة حوله، حيث إن الدولة المصرية تحافظ على الدعم بشكل دائم إيمانا منها بالدور الاجتماعي لها تجاه المواطنين.

الحوار الوطني يساهم كذلك في إزالة العقبات داخل المجتمع

وأوضح أن الحوار الوطني يساهم كذلك في إزالة العقبات بداخل المجتمع شريطة تقديم مقترحات جادة، متابعا: «في اللقاءات الأولى كان هناك خلافات سياسية كبيرة، وتم تخطيها بواسطة الحوار الوطني، ذلك لأن الحوار يسعى لبناء جمهورية جديدة تزيل كل الخلافات».