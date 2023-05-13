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طلعت عبدالقوي: الحوار الوطني يناقش قوانين المجالس المحلية والنقابات والجمعيات

كتب:

شريف سليمان
08:55 م | السبت 13 مايو 2023
الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجالس المحلية منصوص عليها في الدستور حيث تراقب الجهاز التنفيذي وتوافق على ميزانيات المحافظات، لكنها لم يتم تشكيلها بعد، وهو ما سيتم مناقشته في الحوار الوطني.

وأضاف «عبدالقوي» خلال حواره ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية آية عبدالرحمن، أنّ الحوار الوطني سيناقش قانون الإدارة المحلية، بحيث يصدر قانون ينظم عمل الإدارة المحلية، بالإضافة إلى قانون انتخابات المجالس المحلية التي نصّ عليها الدستور.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ الدستور حدد في المادة 180 أن يكون هناك تمثيل 50% من العمال والفلاحين محليات و25% للمرأة و25% للشباب من سن 21 إلى 35، وهو ما يعبر عن أهمية المحلية، وبخاصة أنها البرلمانات الصغيرة.

وشدد، على أن الحوار الوطني سيناقش ملف النقابات والجمعيات الأهلية والتعاونيات، حيث إن القانون 149 المنظم لعملها في حاجة إلى تعديلات، وسيتم مناقشة تطوير النقابات المهنية والعمالية.

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بقلم شريف سليمان