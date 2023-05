4 معلومات عن أول امرأة تفوز بمسابقة «يوروفيجن» مرتين.. سويدية من أصل مغربي

فازت المغنية السويدية من أصل مغربي، لورين زينب نورا طلحاوي، بمسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن، التي أقيمت بمدينة ليفربول البريطانية.

وهذه هي المرة الثانية التي تفوز فيها المغنية السويدية من أصل مغربي لورين زينب نورا طلحاوي «39 عامًا»، بمسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن، وفازت بجائزة المسابقة للمرة الأولى في 2012، كما يعد الفوز السابع للسويد في المسابقة والقياسي أيضًا، بعد 49 عاما من نيل «فريق آبا» الجائزة للمرة الأولى عن أغنية «واترلو»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

المغنية السويدية من أصل مغربي تفوز بالمسابقة

وتفوقت المغنية السويدية من أصل مغربي، لورين زينب نورا طلحاوي بأغنية Tattooعلى 25 منافسا في ختام مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن.

وحصلت المطربة السويدية من أصل مغربي لورين زينب نورا طلحاوي، على 583 نقطة بعد تصويت مشترك للجنة التحكيم ومشاهدين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وشاركت الكندية من أصل مغربي فاطمة الزهراء حفيظي المعروفة باسم لا زارا تمثيل فرنسا بأغنية من إفيدامان، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وأصبحت المغنية السويدية من أصل مغربي، لورين زينب نورا طلحاوي، أول امرأة تحقق الفوز بمسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن، مرتين، وثاني شخص بعد المغني الأيرلندي جوني لوجان في الثمانينيات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووصفت المغنية السويدية من أصل مغربي فوزها بمسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن، بالهائل

مولودة لأبوين أمازيغيين مهاجرين في 1983

ونرصد أبرز المعلومات عن المغنية المغنية السويدية من أصل مغربي لورين زينب نورا طلحاوي:

- ولدت في 16 أكتوبر 1983 لأبوين أمازيغيين مهاجرين، في ستوكهولم.

- حلت في المركز الرابع في مسابقة الأغنية السويدية في سبتمبر 2004، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

- شاركت في مسابقة الأغنية السويدية في عام 2011 ولتمثيل بلادها في مسابقة يوروفيجن ، وأدت أغنية My Heart is Refusing Me.

-شاركت في مسابقة الأغنية السويدية في عام 2012 بأغنية Euphoria التي احتلت بها المرتبة الأولى محققة فوزها الأول في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن