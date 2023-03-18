الفنان التونسي نسيم رايسي يطرح أغنية «البيه» عبر المنصات ويوتيوب

أطلق الفنان التونسي نسيم رايسي أحدث أعماله الغنائية، أغنية «البيه» على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، التي يعود بها للغناء بعد فترة من الغياب بسبب ظروفه الخاصة.

الأغنية طرحت على طريقة فيديو كليب

وصدرت أغنية «البية» على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان، وجرى تصويره في إمارة دبي. وتقول كلماتها:

خذيتي قلبي معاك مشيت يا البيّه

وأنا جريت وراك عــيت يا البيّه

خليتي عقلي محتار في قلبي شعلت نار

صاير فيا ما صار يا البيّه

تشعل ناري حيّه روحي ما تصبرش عليك

زاد عليّا عذابك ليّا ودوايا ما بين ايديك

تنساني وأنت على البال مغروم وحالي حال

غرامك فيّا مازال

كليب شهد ظهور الفنانة مروة عيسى

وشهد الكليب إطلالة خاصة للفنانة التونسية مروة عيسى التي شاركت في المشاهد التمثيلية في الكليب الى جانب نسيم رايسي.

وجاءت الأغنية باللهجة التونسية، وحملت كلمات ياسين حمزاوي وألحان أمين قلصي، وتوزيع حسام كامل وتسجيل استديوهات فايز السعيد في دبي، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.