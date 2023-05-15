مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي اليوم الاثنين 15 مايو 2023

حتى يتاح لجميع المصلين، التعرف على موعد الصلوات الخمس، بعد تطبيق التوقيت الصيفي الجديد، تحرص يوميا هيئة المساحة، الإعلان عبر موقعها الرسمي، عن مواقيت الصلاة الجديدة بعد تغيير الساعة، في جميع المحافظات.

لذا ترصد «الوطن»، يوميا وضمن سلسلة الأخبار الخدمية، مواقيت الصلاة اليوم الاثنين الموافق 15-5-2023، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:21 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:51 مساء.

موعد أذان العصر: 4:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:42 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:10مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:19 صباحًا.

أذان الظهر: 12:51 صباحًا.

أذان العصر: 4:30 مساءً.

أذان المغرب: 7:44 .

أذان العشاء: 9:12 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:29 صباحًا.

أذان الظهر: 12:45 صباحًا.

أذان العصر: 4:15 مساءً.

أذان المغرب: 7:29 مساءً.

أذان العشاء: 8:53 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:22 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:56 مساء.

موعد أذان العصر: 4:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:50مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:20مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:37 صباحا.

أذان الظهر: 12:49 صباحًا.

أذان العصر: 4:14 مساءً.

أذان المغرب: 7:29 مساءً.

أذان العشاء: 8:50 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:32 صباحًا.

أذان الظهر: 12:46 صباحًا.

أذان العصر: 4:09 مساءً.

أذان المغرب: 7:26 مساءً.

أذان العشاء: 8:45 مساءً.