القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

بعد الفوز الكبير الذى حققه النادي الأهلي على الترجي التونسي، في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا، حيث فاز بثلاثية نظيفة على نظيره الترجي التونسي، الجمعة الماضي، على أرض ملعب حمادة العقربي بمدينة رادس بالعاصمة التونسية.

وتنتظر جماهير النادي الأحمر مبارة العودة الجمعة المقبل، على أرض ستاد القاهرة الدولي، بحضور أكثر من 50 ألف مشجع، لاستكمال مسيرة الفوز والوصول إلى مبارة النهائي في دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، على البث الأرضي، أحداث اللقاء المرتقب بين الأهلي والترجي التونسي، نظرا لحقوق القناة في البث الأرضي للمباريات الدولية والأفريقية والقارية التي تقام على أرض مصر، في حين تنقل قنوات بين سبورت المباراة على البث الفضائي.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

لمشاهدة مبارة الأهلى والترجي عبر التليفزيون الأرضي، يجب ضبطه على تردد UHF 32، على أن يكون التليفزيون موصل بـ«إريال خارجي» بالنسبة للتليفزيونات العادية، أما بالنسبة للتوصيل عبر شاشات LCD أو LED، فيجب تحويل الشاشة من خاصية ATV إلى خاصية DTV، وبعد ذلك توصيله بالإريال الخارجي.

تردد قناة 4 bein sports للبث الفضائي

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

موعد مباراة الأياب بين الأهلي والترجي التونسي

وتنطلق أحداث اللقاء المرتقب بين الأهلي والترجي في مباراة الإياب، على أرض ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الـ10 بتوقيت القاهرة.

حكام مباراة الأهلي والترجي

أسند الاتحاد الافريقي، مبارة الأهلي والترجي في دور الإياب إلى الحكم الموريتاني «دحان بيده»، ويعاونه مواطنه حمدين ديبا مساعد أول، والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس مساعد ثاني، والغاني دانييل لاريا حكما للفار، على أن يساعده الحكم المغربي سمير جزاز.