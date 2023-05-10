القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

أقل من 72 ساعة، تفصلنا عن المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا موسم 2023، حيث يقام اللقاء الجمعة المقبل، على ملعب حمادة العقربي بمدينة رادس بالعاصمة التونسية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي بدوري ابطال افريقيا

ومن المقرر نقل المباراة المرتقبة بين الأهلي والترجي التونسي، على القناة التونسية الرياضية من خلال البث الأرضي داخل تونس، في حين تنقل قنوات بين سبورت المباراة على تردداتها على البث الفضائي.

القناة التونسية الرياضية الأرضية

- التردد: 12073·

- القمر الصناعي: عرب سات

- الاستقطاب: أفقي·

- معدل الترميز: 27500

تردد قناة 4 bein sports

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

وتنطلق أحداث اللقاء المرتقب بين الأهلي والترجي في مباراة الذهاب، الساعة الـ10 بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة الأهلي والترجي

أسند الاتحاد الافريقي، مبارة الأهلي والترجي في دور الذهاب إلى الحكم الكيني بيترو أويرو كاماكو، بمساعدة سورو فاتسواني، وجيلبرت شيرويوت، والحكم عمر عبدالقادر الصومالي، حكم رابع، ويتولى تقنية الفار، الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويساعده مقرن جوراري.

مباراة دون جمهور

ومن المعروف أنّ المباراة المرتقبة بين الأهلي والترجي، ستقام دون جمهور، تنفيذا لعقوبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» للجماهير التونسية، على خلفية أحداث مباراة الفريق التونسي أمام شبيبة القبائل الجزائري في دور إياب دور الثمانية للبطولة.