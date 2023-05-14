محافظ جنوب سيناء: الاستعانة بخبرات دولية لتنمية موارد السياحة العلاجية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ شهدت عقد أول مؤتمر للسياحة العلاجية بشرم الشيخ في مارس 2017، من أجل الاستفادة من المقومات التي تملكها مصر بصفة عامة، وشرم الشيخ بصفة خاصة، في مجال الاستشفاء.

وقال المحافظ لـ«الوطن»، إنه زار عدة مدن في شرق أوربا تعتمد على الاستشفاء والسياحة العلاجية فقط، وتستقبل ملايين السياح سنويا، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتها في هذا المجال.

الترويج للسياحة العلاجية

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن عقد مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية بشرم الشيخ في سبتمبر المقبل، يعد فرصة كبيرة للترويج للمقاصد العلاجية الموجودة في مصر وجنوب سيناء.

وأشار «فودة»، أنه وقّع مذكرات توأمة مع بعض المدن الأوربية العاملة في سياحة الاستشفاء، لنقل الخبرات ومعرفة كيفية الاستفادة من المناطق التي يوجد بها عيون كبريتية وتصلح لإقامة منتجعات صحية.

187 مرضا جلديا

وأكد اللواء خالد فودة، أن هناك دراسات وأبحاث أثبتت بالفعل أن المياه والعيون الكبريتية الموجودة في رأس سدر والطور وحمام فرعون تساعد في الاستشفاء من 187 مرضا جلديا حال الالتزام بالعلاج، موضحاً أن العيون الكبريتية تحتاج إلى إقامة منتجعات صحية حولها حتى يستكمل السياح برنامج العلاج المقرر له.

وتابع، بأن مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية سيخرج بتوصيات ونتائج مهمة لتنفيذها على أرض الواقع، لأن العمل على نجاح هذا المشروع استمرت مدة خمس سنوات وهناك تحفز من الجميع لإدخال هذا النوع من السياحة لما تملكه مصر من مقومات طبيعية متمثلة في المناخ، والعيون الكبريتية، والرمال الساخنة، والبحيرات الملحية.