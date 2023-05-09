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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-5-2023 في البنوك

كتب:

وليد عبد السلام
11:19 ص | الثلاثاء 09 مايو 2023
سعر الدولار

سعر الدولار

شهد سعر الدولار الأمريكي، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8-5-2023 في البنوك، إذ سجل سعر الدولار الأعلى شراء 30.90 جنيه، فيما سجل سعر الأقل بيعا 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وبلغ سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.96 للبيع. 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

أعلن البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم، حيث سجل 30.75 جنيه بالنسبة للشراء والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر 

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 بالنسبة لسعر البيع. 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بالنسبة للشراء 30.90 جنيه، أما سعر البيع فبلغ 30.95 جنيه. 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه بالنسبة للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك المشرق

 وعن سعر الدولار اليوم في بنك المشرق يسجل 30.85 جنيه للشراء، وسعر البيع يبلغ 30.95 جنيه.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم داخل المصرف المتحد، أعلن البنك أنّ سعر الشراء يسجل 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه. 

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بقلم وليد عبد السلام