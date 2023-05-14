حكاية رحيل شاب بسبب إصراره على الزواج من فتاة.. «ومن الحب ما قتل»

لم يكن «محمد. ا. ح. ب» ابن مركز الحسينية بمحافظة الشرقية يعرف أن رغبته في الارتباط بفتاة ستكون سببا لنهايته، فعلى الرغم من تقدمه بطلب للزواج منها عدة مرات إلا أن أسرتها كانت تقابل طلباته بالرفض، وأمام إصراره على الارتباط بها، اعتدى شقيقها وابن عمته عليه بالضرب ما أدى لوفاته.

الواقعة المأساوية وقعت أحداثها في عزبة تابعة لقرية قصاصين الشرق بمركز الحسينية وتم ضبط المتهمين وإحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارا أمس بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهما.

مقتل شاب بسبب الإصرار على الزواج من فتاة

تعود أحداث القضية رقم 12654 لسنة 2022 جنايات مركز الحسينية، والمقيدة برقم 1215 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد ضبط «محمد. ن. ب» 30 عاما مقيم بمركز الحسينية وابن عمته «محمود. ن. س» 28 عاما ومقيم بمركز الحسينية بتهمة قتل المجنى عليه «محمد. ا. ح. ب»، بسبب ارتباطه بعلاقة عاطفية مع شقيقة الأول ورفض أسرتها طلبه بالزواج منها، وإصراره على عدم الابتعاد عنها.

وتوصلت التحريات إلى أن سبب اعتداء المتهمين على المجني عليه أنه توجد خلافات بينهم وبين المجني عليه نتيجة وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وشقيقة المتهم الأول وتقدم المجني عليه إلى أهلها لخطبتها والزواج بها، إلا أن قوبل طلبه بالرفض من أهليتها وذلك نظرا لكونهم من قبائل البدو وتقضي عاداتهم وتقاليدهم بمنع زواج الفتيات من خارج قبائل البدو وأن المجني عليه المتقدم لخطبتها ليس بدويا.

أهل الفتاة نبهوا المجني عليه بقطع العلاقة مع ابنتهم

كما تبين أن أهل الفتاة نبهوا المجني عليه بقطع العلاقة مع ابنتهم، وعدم التواصل معها، إلا أنه استمر في التواصل معها حتى أن علم أهلها باستمرار تلك العلاقة، فتعدو على ابنتهم بالضرب لإجبارها على قطع العلاقة معه.

وفي يوم الواقعة علم المتهم شقيق الفتاة بتواجد المجنى عليه بناحية قرية السبيل دائرة مركز الحسينية، واستقل دراجته رفقة نجل عمته المتهم، إلى مكان تواجد المجنى عليه قاصدين من ذلك التعدي عليه بالضرب لمنعه من نزول قريتهم مرة أخرى وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وشوم كانت بحوزتهما وحال تقابلهما مع المجني عليه تعدوا عليه بالضرب بطريقة وحشية ما أدى إلى إحداث إصابات بالغة به أدت إلى فقدانه للوعي وقاموا بتركه في تلك الحالة حتى عثر عليه الأهالي وقاموة بنقله الى المستشفى، ولكنه توفي.