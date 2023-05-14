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رابط موقع وزارة القوى العاملة للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

كتب:

مريم الخطري
01:51 م | الأحد 14 مايو 2023
وزارة القوى العاملة

وزارة القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة موعد صرف منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وقالت إن الصرف سيتم بعد إنشاء صندوق إعانة الطوارئ لهذه الفئة من العمالة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، مشيرة إلى أنها دشنت رابطا إلكترونيا منذ الإعلان الأول لمنحة العمالة غير المنتظمة، ويمكن الدخول عليه وتسجيل البيانات لأول مرة.

رابط موقع وزارة القوي العاملة للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

وجاءت الخطوات على موقع وزارة القوي العاملة للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة كالتالي:

- أولا، يمكن الدخول على هذا الرابط لموقع وزارة القوى العاملة، للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لأول مرة.

- وبعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

- ومراجعة البيانات ثم الضغط على أيقونة «استعلام».

- وبعد هذه الخطوات تظهر صفحة مخصصة بالفئات المستحقة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.

- وإذا كنت واحدا من الفئات المستحقة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، ستظهر لك المواعيد التي يتمكن فيها من صرف هذه المنحة، والمكان الذي يحصل عليها منه.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023

وأكدت وزارة القوي العاملة، أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن أوضاع العمالة غير المنتظمة، وكذلك تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ لإعانة هذه الفئة، ومن المقرر أن يضم في عضويته ممثلين عن الوزارت المعنية، وهي وزارة التخطيط ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية، واتحاد العمال، وكذلك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

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