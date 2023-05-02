خطوات التسجيل في العمالة غير المنتظمة لأول مرة.. تعرف عليها

كشفت وزاة القوي العاملة عن خطوات التسجيل العمالة غير المنتظمة لأول مرة، وقالت الوزارة أنها دشنت رابطا إلكترونيا منذ القرار الأول لمنحة العمالة غير منتظمة، مطالبة الفئات المستحقة بالدخول على الرابط الإلكتروني، واتباع مجموعة من الخطوات والتعليمات، لإمكانية الحصول على منحة العمالة غير منتظمة، والتي جاءت على النحو التالي:

خطوات التسجيل في العمالة الغير المنتظمة لأول مرة

- الدخول على موقع وزارة القوي العاملة من هنا.

- إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

- مراجعة البيانات ثم الضغط على أيقونة استعلام.

- وبعد هذه الخطوات تظهر صفحة مخصصة بالفئات المستحقة للحصول على منحة العمالة غير منتظمة.

- في حال إذا كنت واحدا من الفئات المستحقة، تظهر له المواعيد التي يتمكن فيها من صرف هذه المنحة، والمكان الذي يحصل عليها منه.

قرارت الرئيس للعمالة غير المنتظمة

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر مجموعة من القرارات الهامة والتى تصب لصالح العمال خاصة العمالة غير منتظمة، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال أمس، وتضمنت القرارات التى أصدرها الرئيس، إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وكذلك تحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، وبذلك يمكن استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي.

وقال مصدر مسؤل بوزارة القوي العاملة، إنّ صندوق الإعانة سيكون أول صندوق يتم إتاحته لحماية العمالة غير منتظمة، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الوزارة قامت في العامين الماضيين بالتأمين الاجتماعى للعمالة غير منتظمة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.